أخبار عن عودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. هذا ما تم كشفه

وفي التفاصيل، وفق ما كشفته مصادر مقربة من أسرة تامر حسني، مؤكدة عودته بالفعل إلى طليقته "بوسيل"، قائلة إن الأخيرة عادت إلى المنزل قبل 3 أيام بعيدًا عن الأضواء، والإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت المصادر، بحسب ما نقله موقع "القاهرة 24"، أن الفنان المصري أراد أن يطوي صفحة الماضي والبدء بحياة جديدة في العام 2024 بلم شمل الأسرة من خلال إعادة طليقته.
ولم يؤكد الثنائي هذه الأنباء أو ينفيانها حتى الآن، وسط توقعات بالإعلان عن عودتهما خلال الساعات القليلة المقبلة.
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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
تصدرت النجمتان أصالة وأنغام الترند عبر مواقع التواصل بعد أن طوت صفحة خلافهما الممتد لحوالي 5 سنوات، في فيديو قصير ظهرتا فيه وهما تتبادلان الأحضان والقبلات.
أحييت الفنانة العراقية رحمة رياض ليلة رأس السنة في بيروت إلى جانب العديد من الفنانين، وذلك في اول ظهور لها بعد اعلان حملها.