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أخبار عن عودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. هذا ما تم كشفه
أخبار عن عودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. هذا ما تم كشفه
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أخبار عن عودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. هذا ما تم كشفه

فن

2024-01-01 | 06:05
أخبار عن عودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. هذا ما تم كشفه
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Aljadeed
أخبار عن عودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. هذا ما تم كشفه

أثار الفنان المصري تامر حسني حالة من الجدل بعد نشره صورة جمعته بطليقته المغربية بسمة بوسيل وأبنائهما احتفالاً بالعام الجديد 2024.

وفي التفاصيل، وفق ما كشفته مصادر مقربة من أسرة تامر حسني، مؤكدة عودته بالفعل إلى طليقته "بوسيل"، قائلة إن الأخيرة عادت إلى المنزل قبل 3 أيام بعيدًا عن الأضواء، والإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت المصادر، بحسب ما نقله موقع "القاهرة 24"، أن الفنان المصري أراد أن يطوي صفحة الماضي والبدء بحياة جديدة في العام 2024 بلم شمل الأسرة من خلال إعادة طليقته.

ولم يؤكد الثنائي هذه الأنباء أو ينفيانها حتى الآن، وسط توقعات بالإعلان عن عودتهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

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