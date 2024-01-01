بالفيديو- مصالحة أصالة وأنغام في الرياض.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، اعتبر الجمهور المصالحة أولى مفاجآت العام الجديد 2024، فيما وُصف رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ بأنه عرابها.
وكتب الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في تعليقه على الفيديو: رائع يا أبوناصر دوما تتحفنا بإنسانيتك وإبداعك واحتضانك للجميع دمت رمز العطاء والنجاح.. وهذا أيضا ما تعودنا عليه في موسم الرياض .. وكل عام والجميع بخير ودامت أيامكم حب وسلام وسعادة.
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A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi)
A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi)
احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع جمهورها برأس السنة الجديدة في دبي، حيث أطلت بمعنويات مرتفعة وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان المصري حسام حبيب.
غيب الموت والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع مرير مع المرض في إحدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو متداول يوثق لحظة اقتحام معجب المسرح خلال حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الذي أقيم ليلة أمس، في بيروت ضمن احتفالات رأس السنة.