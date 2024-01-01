بالفيديو- اقتحام معجب المسرح في حفل هيفاء وهبي وهذا ما طلبته من رجال الأمن

وفي التفاصيل، نشر حساب برنامج et بالعربي فيديو من الحفل، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، وظهرت هيفاء وهبي وهي تغني إحدى أغانيها على المسرح في بيروت، ومن ثم يقتحم معجب المسرح وتطلب الفنانة من الأمن إبقائه.

وقدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الحفل عدد كبير من اغانيها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص معها وامتد الحفل حتي الساعات الاولى من صباح اليوم.

يذكر أن، آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" الذي تم عرضه خلال موسم عيد الفطر عام 2023، وشاركها البطولة حمدي الميرغني، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.