ياسمين عبد العزيز ترد على ليلى عبد اللطيف بعد توقعها طلاقها من زوجها أحمد العوضي

وفي التفاصيل، جاء رد الفنانة المصرية عن طريق نشرها مقطع توقع ليلى عبد اللطيف، على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، مرفقة إياه بتعليق: "يا ساتر يا رب.. بلاش إنتي يا ليلى".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الذي نشرته ياسمين عبد العزيز، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: " يا لطييييف من يوم تزوجت ياسمين والعالم شاغل بالو بيها الله يستر من البشر يارب إذا تبعوك أعوذ بالله"، والبعض الآخر قال: " كذب المنجمون ولو صدقوا وبعد الشر عنكم يارب حبيبتى".
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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
قدّمت سماح عبد الرحمن، زوجة الموسيقار المصري حلمي بكر، بلاغًا رسميًا إلى مديرية أمن الجيزة، بحق نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، بتهمة الإساءة إلى سمعتها.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها مع رجل اعمال اماراتي، قيل إنه زوجها، وذلك خلال احياء نجوى كرم حفل رأي السنة في دبي بالامارات العربية المتحدة.
لا تزال الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي ابراهيم تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدهور وضعه الصحي والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.