ياسمين عبد العزيز ترد على ليلى عبد اللطيف بعد توقعها طلاقها من زوجها أحمد العوضي

وفي التفاصيل، جاء رد الفنانة المصرية عن طريق نشرها مقطع توقع ليلى عبد اللطيف، على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، مرفقة إياه بتعليق: "يا ساتر يا رب.. بلاش إنتي يا ليلى".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع الذي نشرته ياسمين عبد العزيز، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: " يا لطييييف من يوم تزوجت ياسمين والعالم شاغل بالو بيها الله يستر من البشر يارب إذا تبعوك أعوذ بالله"، والبعض الآخر قال: " كذب المنجمون ولو صدقوا وبعد الشر عنكم يارب حبيبتى".