شريهان تعزي لطيفة التونسية بعد وفاة والدتها

وفي التفاصيل، كتبت شريهان على حسابها عبر منصة "إكس": بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وألهمك الصبر والسلوان والقوة في فقدان والدتك الغالية.. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم



(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)



صدق الله العظيم.



أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله اجرك… pic.twitter.com/zUuF4kuPCI — Sherihan (@Sherihan) January 1, 2024

