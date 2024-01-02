فيديو لـ دانييلا رحمة من حفل رأس السنة برفقة ناصيف زيتون

وقدم ناصف في الحفل، باقة من اجمل اغنياته الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي كان يردد كلمات الأغنيات، كما عبر عن سعادته باستقبال العام الجديد مع فنانه المفضل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة اللي طغت على حفل راس السنة مع ناصيف زيتون، الا ان اللافت كان فيديو ظهرت فيه الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، وهي ترقص مع مدرّب التمثيل اللبناني بوب مكرزل، بينما أطلّ ناصيف زيتون على المسرح ببدلة سوداء.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين تداولوه بشكل كبير، الا انه اثار من جديد تساؤلات كثيرة، خصوصا انه انتشرت في وقت سابق مجموعة اخبار عن علاقة حب تجمع ناصيف ودانييلا، الا انهما لم ينفوا او يؤكدوا الخبر بشكل حاسم.