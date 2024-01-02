أول تعليق لـ فادي ابراهيم بعد بتر قدمه وتدهور حالته الصحية

وفي التفاصيل، نشر الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطاللهرسالة من فادي ابراهيم على حسابه عبر "فيسبوك" جاء فيها: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي... مع خالص شكري وامتناني ومحبتي".