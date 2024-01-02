قبلة نجوى كرم لزوجها الاماراتي تلقى تفاعلا بين المتابعين.. ماذا حصل؟

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لـ نجوى كرم خلال وصولها الى الحفل ونزولها من السيارة، حيث كان في استقبالها عدد من الأشخاص الذين رحبوا بها بشكل كبير، بينما تقدمت نجوى الى جاب احدهم الذي سلم عليها بشكل عادي بينما ظهرت هي في الفيديو وهي تطلب منه تقبيلها.هذا الفيديو اثار موجة جدل واسعة بين المتابعين، الذين تساءلوا عن هوية هذا الشخص والعلاقة التي تربطه بـ نجوى كرم، لتزعم بعض الصفحات على مواقع التواصل المهتمة بأخبار المشاهير، ان هذا الشخص هو زوج نجوى كرم وهو رجل اعمال اماراتي ويصغرها بـ 15 عاما.