قبلة نجوى كرم لزوجها الاماراتي تلقى تفاعلا بين المتابعين.. ماذا حصل؟

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
قدّمت سماح عبد الرحمن، زوجة الموسيقار المصري حلمي بكر، بلاغًا رسميًا إلى مديرية أمن الجيزة، بحق نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، بتهمة الإساءة إلى سمعتها.
لا تزال الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي ابراهيم تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدهور وضعه الصحي والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.
احيا الفنان اللبناني ناصيف زيتون، حفل رأس السنة في بيروت، استقبل فيه العام الجديد مع جمهوره ومحبيه ضمن أجواء مميزة.