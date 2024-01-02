زوجة حلمي بكر تقدم بلاغًا ضد مصطفى كامل

ووفقًا للبلاغ، ادعى مصطفى كامل في حوارات صحافية أنه صديق شخصي للموسيقار حلمي بكر، وأنه كان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.وردًا على هذه الاتهامات، أشار مصطفى كامل في تصريحات صحافية إلى عدم رغبته في الحديث حاليًا، لتجنب تصاعد الجدل، مؤكدًا أنه دافع عن حلمي بكر ووقف بجانبه في جميع الظروف، حتى عندما تورطت زوجته في استئجار البلطجية؛ إذ قام بإرسال الشرطة للتعامل مع الوضع.وفيما يخص أحداث النصب الأخيرة التي تعرض لها حلمي بكر، أكد كامل محاولته التدخل لحل الموقف، وسعيه الدائم للدفاع عنه. ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من زوجة حلمي بكر وإجراء التحقيقات اللازمة مع مصطفى كامل، بشأن اتهامات التشهير والإساءة إلى سمعتها.هذا ونقلت زوجة الموسيقار حلمي بكر عنه رفضه وانزعاجه الكبير من تصريحات مصطفى كامل؛ الأمر الذي دفعه لعدم الذهاب إلى مستشفى النقابة لتلقي العلاج. أما فيما يتعلق بوضعه الصحي، قالت سماح القرشي خلال تصريح تلفزيوني، إن بكر أصبح طريح الفراش، ولا يستطيع الحركة في الوقت الراهن.