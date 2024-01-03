تسريب معلومات جديدة عن حبيب شيرين عبد الوهاب .. كان خطيب فنانة شهيرة

وفي التفاصيل، ظهر شخص برفقة شيرين بحفلها الأخير بدبيقبل أيام، الا ان هناك تضارب في المعلومات ما اذا كان هذا الشخص، وهو طبيب، حبيب شيرين الجديد، ام انه يشرف على الإهتمام بحالتها الصحية بشكل دائم حتى تحسنت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، كما يرافقها دائما للاهتمام بوضعها الصحي.

وقالت بعض المصادر ان العلاقة بينهما بدأت حينما بدا يشرف على حالتها الصحية، وبعد إنفصالها من حسام حبيب أصبحت علاقة الصداقة بينهما أقوى حتى أنه ظهر معها بحفلها بدبي.



ويتردد أن طبيب شيرين هو الخطيب السابق لميريهان حسين نجمة ستار أكاديمي، وكان من المقرر زواجهما خلال شهر شباط المقبل.







