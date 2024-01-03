شيرين عبد الوهاب تغضب الجمهور العراقي وتتعرض لهجوم حاد

وفي التفاصيل، ردت شيرين على عبارة "الحمدلله عالسلامة" التي قالها لها احد الحاضرين، فقالت: "الله يسلمك يا حبيبي، حاسة الحمدالله على السلامة وكأني راجعة من العراق".هذه الجملة كانت كفيلة بأن تثير غضب الجمهور العراقي، الذي تداول الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل وعبر عن استيائه من كلام شيرين، واعتبر انها أخطأت باستخدام هذه العبارة وطالبها بتقديم إعتذار رسمي.من جهة ثانية، دافع عدد كبير من المتابعين عن شيرين، وخصوصا الجمهور المصري، الذي اكد انها لم تقصد الاساءة للعراق او العراقيين، بل هذه "المزحة" تُستخدم بكثرة في المجتمع المصري، خصوصا ان بفترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كان المصريون يسافرون لسنوات طويلة للعمل في العراق، وعندما يعودون الى مصر، يُقال لهم "الحمدالله عالسلامة"، ومن هنا استوحت شيرين تعبيرها وردت بأنها تشعر وكأنها عائدة من العراق.