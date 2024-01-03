ماجد المصري يكشف تفاصيل وضعه الصحي: دعواتكم

وفي التفاصيل، طلب المصري من محبيه وجمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل حتى يعود للشاشات من جديد في أقرب وقت، حيث قال في تصريحات صحافية، إن حالته الآن تحسنت كثيرًا عما قبل.هذا وقد أشار إلى أنه يقيم حاليًا في دبي من أجل استكمال علاجه، مضيفا: "الحمد لله حالتي تحسنت كثير.. دعواتكم".وكان ماجد المصري قد أثار حالة من القلق بين جمهوره، بعد إعلان إصابته بقطع في شبكية العين، حيث قال في تصريحاته لـ برنامج ET بالعربي: "الحمد لله على كل حال، النهاردة عملت عملية الليزر، عندي قطع في الشبكية، فعملت عملية هنا في أبو ظبي، وعملت العملية هنا أنا لأن عندي تصوير بأبو ظبي، والحمد لله على كل حال، مش محتاج غير الدعاء بس، اللي بيحبني يدعي لي".