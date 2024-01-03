هل تدخل دنيا بطمة السجن؟

وبعد صدور القرار، ألغت دنيا حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة طنجة ليلة رأس السنة، تفادياً لإحراج إدارة الفندق في حال صدور قرار اعتقالها.هذا وقد أكَّد محبو دنيا على دعمهم لها ومؤازرتهم إياها في محنتها، مطلقين هاشتاغ "كلنا بطمة"، في حين أعربت هي عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها ومحبيها، وكتبت في منشور شاركته عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام": أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية سوريا، ومصر، وسلطنة عمان، والخليج بصفة عامة، والجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل من راسلني شكرًا على رسائلكم التي تصل الصدر بالواتساب لن أنسى وقفتكم أحبكم من كل قلبي".وتابعت: "أما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة دمتم دعمي وسندي".