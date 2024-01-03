صورة لـ منى ابو حمزة على سرير المستشفى تقلق الجمهور .. اليكم ما حصل معها

وفي التفاصيل، نشرت منى على حسابها عبر انستغرام صورة اخذتها اثناء تواجدها على سرير المرض في احد المستشفيات معلنة من خلالها عن إصابتها بفيروس "كورونا".
وارفقت منى الصورة بتعليق جاء فيه: "لما بتجي الكورونا مش بوقتها".
وفور نشر الصورة، انهالت التعليقات عليها من المتابعين الذين تمنوا لـ منى التعافي بسرعة.
View this post on Instagram
A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)
ناشدت الفنانة اللبنانية اليسا، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، لمساعدة الممثل اللبناني فادي إبراهيم ليتمكن من اكمال علاجه، بعد تدهور وضعه الصحي والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.
فاجأت الفنانة المصرية هند عبد الحليم جمهورها بإعلانها انفصالها عن زوجها كريم قنديل، بعد زواج دام ثلاث سنوات.
رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، طلب النقض الخاص بالفنانة المغربية دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، وذلك بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي" الذي أنشئ عبر تطبيق "سناب شات" لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.