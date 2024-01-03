صورة لـ منى ابو حمزة على سرير المستشفى تقلق الجمهور .. اليكم ما حصل معها

وفي التفاصيل، نشرت منى على حسابها عبر انستغرام صورة اخذتها اثناء تواجدها على سرير المرض في احد المستشفيات معلنة من خلالها عن إصابتها بفيروس "كورونا".

وارفقت منى الصورة بتعليق جاء فيه: "لما بتجي الكورونا مش بوقتها".

وفور نشر الصورة، انهالت التعليقات عليها من المتابعين الذين تمنوا لـ منى التعافي بسرعة.

A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)