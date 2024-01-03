اليسا تناشد لمساعدة فادي إبراهيم بعد بتر قدمه: ارجوكم!

ارجوكم خلينا كلتا نوقف حد فنان كبير قدم كتير لل الفن بس الفن ما قدملو شي https://t.co/tqppS7Sqeh — Elissa (@elissakh) January 3, 2024

وفي التفاصيل، اعادت اليسا نشر مقطع فيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، يتحدث عن وضع فادي إبراهيم الصحي، وقد أُرفق بالتعليق التالي: "عواصف البلد تهب مرات ومرات على كل اللبنانيين، وخصوصا الفنانين المنسيين من دون ضمان طبي واجتماعي.. لبنان مش رئيس ووزير وزعيم وارزة وصحن كبة ودبكة.. لبنان هو اللبناني اللي طول عمرو هو السند لخيّو الانسان.. الفنان فادي ابراهيم بحاجة للفتة وفا.. يلا يا لبنانيي".وقد علقت اليسا على الفيديو بالقول: "ارجوكم خلينا كلتا نوقف حد فنان كبير قدم كتير لل الفن بس الفن ما قدملو شي".