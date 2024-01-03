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اليسا تناشد لمساعدة فادي إبراهيم بعد بتر قدمه: ارجوكم!
اليسا تناشد لمساعدة فادي إبراهيم بعد بتر قدمه: ارجوكم!
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اليسا تناشد لمساعدة فادي إبراهيم بعد بتر قدمه: ارجوكم!

فن

2024-01-03 | 09:39
اليسا تناشد لمساعدة فادي إبراهيم بعد بتر قدمه: ارجوكم!
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Aljadeed
اليسا تناشد لمساعدة فادي إبراهيم بعد بتر قدمه: ارجوكم!

ناشدت الفنانة اللبنانية اليسا، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، لمساعدة الممثل اللبناني فادي إبراهيم ليتمكن من اكمال علاجه، بعد تدهور وضعه الصحي والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.

وفي التفاصيل، اعادت اليسا نشر مقطع فيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، يتحدث عن وضع فادي إبراهيم الصحي، وقد أُرفق بالتعليق التالي: "عواصف البلد تهب مرات ومرات على كل اللبنانيين، وخصوصا الفنانين المنسيين من دون ضمان طبي واجتماعي.. لبنان مش رئيس ووزير وزعيم وارزة وصحن كبة ودبكة.. لبنان هو اللبناني اللي طول عمرو هو السند لخيّو الانسان.. الفنان فادي ابراهيم بحاجة للفتة وفا.. يلا يا لبنانيي".
وقد علقت اليسا على الفيديو بالقول: "ارجوكم خلينا كلتا نوقف حد فنان كبير قدم كتير لل الفن بس الفن ما قدملو شي".

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