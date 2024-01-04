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نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع فادي إبراهيم الصحي وينفعل: لا تنالوا من كرامته!
نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع فادي إبراهيم الصحي وينفعل: لا تنالوا من كرامته!
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نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع فادي إبراهيم الصحي وينفعل: لا تنالوا من كرامته!

فن

2024-01-04 | 04:26
نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع فادي إبراهيم الصحي وينفعل: لا تنالوا من كرامته!
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Aljadeed
نعمة بدوي يكشف تفاصيل وضع فادي إبراهيم الصحي وينفعل: لا تنالوا من كرامته!

لا تزال صحة الممثل اللبناني فادي إبراهيم، تلقى اهتماما كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واهل الفن والاعلام، خصوصا بعد تدهور حالته والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.

وتصدر اسم فادي إبراهيم حديث المتابعين، الذين راحوا يناشدون الجميع لمد يد المساعدة قدر الإمكان، ليتمكن من اكمال علاجه، الامر الذي جعل نقيب الممثلين نعمة بدوي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل حالة فادي إبراهيم الصحية، طالبا عدم النيل من كرامة هذا الفنان القدير مهما كان.
وفي حديث لـ "هنا لبنان"، قال نعمة بدوي: "فادي إبراهيم يمر بوضع صحي حرج، خسر احدى اطرافه بسبب مضاعفات مرض السكري، كما انه يقوم بغسل الكلى مرتين أسبوعيا"، مضيفا: "وضعه حرج ومستقر في آن، وقد اجرى عملية جراحية في احدى اطرافه المبتورة".
وتابع بدوي كلامه بالقول: "كرامة فادي إبراهيم وكل الفنانين من كرامة الوطن، طبعا هو اليوم بحاجة لمساعدة من الدولة التي ساعدته لفترة طويلة على نفقة وزارة الصحة، كما انها تكفلت بتغطية عملية غسل الكلى والطبابة لـ فادي إبراهيم في المستشفى".
 

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