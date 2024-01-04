لطيفة في أول تعليق بعد وفاة والدتها: الوجع كبير

وقد شاركت لطيفة على حسابها عبر "انستغرام"، صورة جمعتها بوالدتها الراحلة، ظهرت فيها وهي تقبل يدها، وأرفقتها بالتعليق التالي: "الله يرحمك يا نور العين...الله يرحمك يا غالية.. وجيعة كبيرة.. ماكنتش نتحملها لولا محبتكم.. والناس اللي واسوني وخلوني أقوى على تحمل الصدمة".وتوجهت لطيفة بالشكر لكل من واساها، اذ قالت: "شكراً من أعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا وحسيت بيا في الفترة الصعبة هاذي.. شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.. شكرا لمواساتكم الكريمة.. أسال الله أن لا يريكم مكروها أو حزناً على عزيز أو قريب".