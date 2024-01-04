اليسا تحقق حلم عدد من محبيها وهم: فرحة بتسوى العالم

وفي التفاصيل، قامت اليسا بمتابعة عددا من محبيها ومتابعيها عبر منصة اكس، على ما يبدو كعربون شكر منهما على محبتهم لها.

وعبر المتابعون الذي حصلوا على متابعة اليسا عن فرحتهم الغامرة اذ جاء في بعض التعليقات: "واخييييرا اتحقق حلمي واخدت فولو الفرحة اللي انا فيها هلا بتسوى العالم كلو الله يسعدك الوس مثل ما اسعديني اليوم وحققتيلي هالحلم يلي نطرتو سنين وانشالله اكون عند حسن ظنك بكل شيورح ضل معك وادعمك طول عمري يا اغلى شي بحياتي"، و" لي نص ساعه قاعده اطالع احس اني داخله بصدمه مو مصدقهههههه !!!!!!! قاااايززز صار عندي فولووووو احس بطير بطيررر بطيرررراحبك والله اءااءاءاءااءاءا ".