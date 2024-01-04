هكذا علقت ميرهان حسين على علاقة خطيبها السابق بـ شيرين عبد الوهاب

وربط الجمهور بين منشور ميرهان والأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطبيب أمراض النساء تامر سليم، خطيب ميرهان السابق، وهي الأخبار التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.يُذكر أن تامر سليم ارتبط بميرهان حسين، بخطوبة استمرت ثمانية أشهر، لكنهما انفصلا قبل أسابيع قليلة من الزواج، من دون أن يفصح أي منهما عن السبب.