هكذا علقت ميرهان حسين على علاقة خطيبها السابق بـ شيرين عبد الوهاب
كتبت الفنانة المصرية ميرهان حسين، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها عبر "إنستغرام"، منشوراً غامضاً، استخدمت فيه الآية القرآنية: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
وربط الجمهور بين منشور ميرهان والأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بطبيب أمراض النساء تامر سليم، خطيب ميرهان السابق، وهي الأخبار التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن تامر سليم ارتبط بميرهان حسين، بخطوبة استمرت ثمانية أشهر، لكنهما انفصلا قبل أسابيع قليلة من الزواج، من دون أن يفصح أي منهما عن السبب.