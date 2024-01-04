تداول صورة لـ حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد.. اشقر وعيناه خضراوان وجماله يلفت الانظار

وظهر الشاب في الصورة بشكل غير واضح، الا ان احدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير اكدت انها تعود للطبيب الذي قيل انه حبيب شيرين الجديد.
وبالرغم من عدم وضوح الصورة، الا ان الشاب لفت الجمهور بجماله الجذاب وعيناه الخضراوان، ما دفع الجمهور الى تشبيهه بحسام حبيب مشيرين الى ان هذا الجمال دائما ما يلفت شيرين.
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A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
A post shared by مشاهير العرب (@mashaheer_al_arab)
شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري صورة جديدة لها على حسابها عبر على تطبيق انستغرام اقلقلت من خلالها الجمهور اذ بدت بنحافة مفرطة ووجه شاحب، جعلت محبيها بتساءلون عما اذا كانت تواجه اي صعوبات صحية او نفسية.
دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الجملة التي قالتها في حفلها الأخير بدبي، رداً على الجمهور وجاء فيها: "حاسة إني جاية من العراق".
كتبت الفنانة المصرية ميرهان حسين، عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها عبر "إنستغرام"، منشوراً غامضاً، استخدمت فيه الآية القرآنية: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".