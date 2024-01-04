تداول صورة لـ حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد.. اشقر وعيناه خضراوان وجماله يلفت الانظار

وظهر الشاب في الصورة بشكل غير واضح، الا ان احدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير اكدت انها تعود للطبيب الذي قيل انه حبيب شيرين الجديد.

وبالرغم من عدم وضوح الصورة، الا ان الشاب لفت الجمهور بجماله الجذاب وعيناه الخضراوان، ما دفع الجمهور الى تشبيهه بحسام حبيب مشيرين الى ان هذا الجمال دائما ما يلفت شيرين.