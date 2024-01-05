هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها بعد أيام من طلاقها.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، نشرت هنا مقطع فيديو يوثق احتفالها، بإطلالة سوداء وبجوارها قالب من الكيك، وعلقت على الفيديو قائلة: "عيد ميلادي"، وانهالت التعليقات عليها بالتهاني والمباركات احتفالاً بيوم ميلادها.
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A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)
A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)
في خطوة مفاجئة، اجتمعت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر وباد باني مرة أخرى، بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصالهما في كانون الأول من عام 2023.
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