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اول تعليق من اصالة على مصالحتها مع انغام: كنت كتير مشتاقتلها
اول تعليق من اصالة على مصالحتها مع انغام: كنت كتير مشتاقتلها
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اول تعليق من اصالة على مصالحتها مع انغام: كنت كتير مشتاقتلها

فن

2024-01-05 | 03:47
اول تعليق من اصالة على مصالحتها مع انغام: كنت كتير مشتاقتلها
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Aljadeed
اول تعليق من اصالة على مصالحتها مع انغام: كنت كتير مشتاقتلها

خرجت الفنانة السورية اصالة نصري عن صمتها وعلقت للمرة الاولى على صلحها مع الفنانة المصرية انغام.

وكتبت اصالة على حسابها عبر "إكس": "شو كانت هالّليلة حلوة لأسباب كتيرة أحلاها إني من كم سنة فاتت بعيش رأس السنة بعاصمة روحي (الرياض)، وبسّ بالرياض بنجتمع كتار بحفلة وحدة".

وتابعت اصالة: "ولأنً تكررت لقاءاتنا كزملاء وزميلات فيه ناس صار بيني وبينهم بالسلام والكلام القليل بس فيه شعور أهل فيه ألفه رغم بعض الخلافات والإختلافات بس هالجمعات اللي صارت مع حجم القلق والخوف والرهبه وكلنا بنقدّم نفس شكل الموهبه كلنا منغنّي رغم الزكزكه ورغم كل واحد فينا بدّه يتفوق بس بيصير تقارب بالروح وفيه شكل من أشكال التعاطف لأننا بنحس ببعض بشكل ما."

 واضافت: "كان بهالحفله كتير من مشاعر الود تتوجت بصلحي مع نغّومه وكتير كنت مشتقتلها وعرفت لمًا تصالحنا قديش.. "

واضافت: "وبهالحفله تمرّنت متل الطلاب الأطفال كتبت على ورق كتير وكان أستاذي جوزي المخلص متلي وشوي أكتر حبيبي ( فايق حسن) كان حواليي الكلّ مهتمين كتير، حبايبي وأهلي اللي اهتمّوا بمظهري .. يوم كامل ماحكيت إلّا لما غنّيت ( ومتخيلين شو بنهار لما ما احكي!!!) كتير كنت مصممه أبدا سنه حلوه جديده خصوصاً صار عندي كمان بنت جديده ملاك شرّفت و حلّت حياتنا وشقلبتنا وجنّنتنا ( جيهان أحمد هلال) حفيدتي الأولى من دنيتي وحياتي كلها شام ..وكلً شي مع بعضه خلو هالليله كتير حلوه وكتير أنا كنت فرحانه فيها وطاقتها فيها حب وفيها ود وفيها فن وفيها أوقات حلوه تشرّفت بمشاركتي فيها مع نجمات كبار عزيزات غاليات وكلهن صديقات رعى هالتجمّع هيئة التّرفيه ممثّله بالغالي الحبيب على قلب الكل أبو ناصر الله يحفظه مرّه جديده كلّ سنه وأنتوا سالمين ونعيش سوا بهالعمر كتير ليالي متل هالليله حلوه."

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