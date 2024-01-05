وزارة الصحة تتدخل لعلاج فادي ابراهيم وفنانة شهيرة تكشف تطورات حالته الصحية

لا تزال صحة الممثل اللبناني فادي إبراهيم، تلقى اهتماما كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واهل الفن والاعلام، خصوصا بعد تدهور حالته والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.

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وفي التفاصيل، علِم "لبنان24" أنَّ وزارة الصحة تكفلت بتكاليف جلسات غسيل الكلى التي يخضع لها الممثل فادي إبراهيم في مستشفى قلب يسوع.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتابع حالة الفنان اللبناني بالتنسيق مع وزارة الثقافة ونقابة الممثلين في لبنان، مشيرة إلى أنّ المساعدة التي قدمتها الإدارات المعنية تأتي ضمن الإمكانات المتاحة وفي إطار مساندتها للفنان إبراهيم في أزمته الصحية التي أدت إلى خسارته أحد أطرافه.

وفي هذا السياق، قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد على حسابها عبر "انستغرام": "اطمأنيت تليفونيا على صحة الزميل الفنان اللبناني فادي ابراهيم بعد الأزمه الصحية التي تعرض لها مؤخرا في بيروت..وأسعدني بخبر قرب تعافيه وعودته الى نشاطه المعتاد...فادي ممثل عملاق تعاونا سويا في مسلسل البوابه الثانيه وأتمنى ان يجمعنا عمل فني من جديد في القريب العاجل".