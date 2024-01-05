اول ظهور لـ اروى بعد وفاة والدها: يجزيكم جميعاً خير الجزاء

وكتب اروى في تعليق على فيديو نشرته لتقرير مصور وثق المراسم: "تتقدم الفنانة أروى وأسرتها بالشكر والعرفان الى كل من أرسل أو اتصل أو حضر لتقديم واجب العزاء والمواساة في مصابهم الجلل بوفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى الفقيد سالم أحمد عميران، الذي ووري جثمانه الثرى في مقبرة مديرية شقرة بمحافظة أبين، سائلين المولى عزَّ وجلّ أن يجزيكم جميعاً خير الجزاء، وألاّ يريكم الله مكروهاً. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعونَ".