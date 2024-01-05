فنان شهير يثير قلق الجمهور بعد ظهوره بوجه مليئ بالكدمات

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تمت مشاركة منشور بواسطة Amr Saad (@amrsaad.official)
تمت مشاركة منشور بواسطة Amr Saad (@amrsaad.official)
في خطوة مفاجئة، اجتمعت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر وباد باني مرة أخرى، بعد أسابيع قليلة من إعلان انفصالهما في كانون الأول من عام 2023.
غابت الفنانة السورية أصالة نصري عن حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة"، الذي يشارك فيه ابنها خالد الذهبي بدور البطولة.
تنبأت النجمة الأميركية تايلور سويفت، أنها ستصبح على علاقة مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي، ترافيس كيلسي، قبل أكثر من عقد من الزمان.