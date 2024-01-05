فنان شهير يثير قلق الجمهور بعد ظهوره بوجه مليئ بالكدمات

أثار الفنان المصري عمرو سعد قلق جمهوره، بعد نشره صورة جديدة على حسابه عبر إنستغرام.







وظهر عمرو بصورة بدا فيها مصاباً بكدمات قوية في وجهه، فيما أدرك بعضهم أن اللقطة خاصة بتصويره أحد الأعمال الفنية..

يذكر أن الفنان المصري عمرو سعد شارف على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "الغربان"، بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة.