حادث تحطم طائرة ينهي حياة فنان شهير وابنتيه.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، قالت الشرطة إن الحادث وقع يوم الخميس غربي جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، بينما كانت الطائرة متجهة إلى سانتا لوتشيا.
وحددت الشرطة هوية الصغيرتين وهما ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر (12 عاما)، لافتة إلى أن الطيار روبرت ساكس لقي مصرعه أيضا.
كما لفتت السلطات إلى أن صيادين وغواصين في المنطقة توجهوا إلى موقع الحادث للمساعدة، بينما توجهت قوات خفر سواحل سانت فينسنت والغرينادين أيضا للمنطقة.
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A post shared by TMZ (@tmz_tv)
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