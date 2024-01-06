الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حادث تحطم طائرة ينهي حياة فنان شهير وابنتيه.. اليكم التفاصيل
حادث تحطم طائرة ينهي حياة فنان شهير وابنتيه.. اليكم التفاصيل
A-
A+

حادث تحطم طائرة ينهي حياة فنان شهير وابنتيه.. اليكم التفاصيل

فن

2024-01-06 | 02:50
حادث تحطم طائرة ينهي حياة فنان شهير وابنتيه.. اليكم التفاصيل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حادث تحطم طائرة ينهي حياة فنان شهير وابنتيه.. اليكم التفاصيل

أعلنت الشرطة في سانت فينسنت والغرينادين الكاريبية مصرع الفنان الألماني العالمي كريستيان أوليفر وابنتيه في حادث تحطم طائرة قرب جزيرة خاصة صغيرة شرقي الكاريبي.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة إن الحادث وقع يوم الخميس غربي جزيرة بيتيت نيفيس قرب بيكوي، بينما كانت الطائرة متجهة إلى سانتا لوتشيا.

وحددت الشرطة هوية الصغيرتين وهما ماديتا كليبسر (10 سنوات) وانيك كليبسر (12 عاما)، لافتة إلى أن الطيار روبرت ساكس لقي مصرعه أيضا.
كما لفتت السلطات إلى أن صيادين وغواصين في المنطقة توجهوا إلى موقع الحادث للمساعدة، بينما توجهت قوات خفر سواحل سانت فينسنت والغرينادين أيضا للمنطقة.

اقرأ ايضا في فن

نجم شهير يعلن صابته بسرطان في الدماغ
09:06

نجم شهير يعلن صابته بسرطان في الدماغ

أعلن المغني العالمي مايكل بولتون إصابته بسرطان الدماغ، مما تطلب منه الخضوع لجراحة عاجلة.

09:06

نجم شهير يعلن صابته بسرطان في الدماغ

أعلن المغني العالمي مايكل بولتون إصابته بسرطان الدماغ، مما تطلب منه الخضوع لجراحة عاجلة.

لقطات رومانسية بين رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم في احدث ظهور لهما بعد اعلان حملها
08:38

لقطات رومانسية بين رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم في احدث ظهور لهما بعد اعلان حملها

تداول رواد موافع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة رومانسية للفنانة العراقية رحمة رياض جمعتها بزوجها الفنان العراقي الكسندر علوم في احدث ظهور لهما وذلك بعد اعلان حملها.

08:38

لقطات رومانسية بين رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم في احدث ظهور لهما بعد اعلان حملها

تداول رواد موافع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة رومانسية للفنانة العراقية رحمة رياض جمعتها بزوجها الفنان العراقي الكسندر علوم في احدث ظهور لهما وذلك بعد اعلان حملها.

تقلا شمعون ضيفة كتاب الشهرة الليلة في حوار تخطى التوقعات
07:21

تقلا شمعون ضيفة كتاب الشهرة الليلة في حوار تخطى التوقعات


تحل الفنانة اللبنانية القديرة تقلا شمعون ضيفة على برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي علي ياسين الليلة.

07:21

تقلا شمعون ضيفة كتاب الشهرة الليلة في حوار تخطى التوقعات


تحل الفنانة اللبنانية القديرة تقلا شمعون ضيفة على برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي علي ياسين الليلة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024