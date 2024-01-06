لطيفة التونسية في أول تعليق من مراسم عزاء والدتها

وفي التفاصيل، حضر مراسم العزاء مجموعة من نجوم الغناء والتمثيل في تونس، من بينهم: الفة بن رمضان، وغازي العيادي، ونور شيبة، وأمل علوان، وأسامة فرحات، ومحمد علي النهدي، و الفنان أحمد الرباعي ابن شقيق صابر الرباعي.

وقدمت لطيفة شكرها لعائلاتها وجيرانها وزملائها، ولكل من وقف إلى جانبها في هذا المصاب الجلل، كما قدمت شكرها لجميع من سهل لها اجراءات نقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وقالت: "أقدم شكري لكل من ساعدني في تسهيل اجراءات نقل جثمان والدتي، كما أشكر جميع الاصدقاء والزملاء الفنانين من كل الدول العربية الذين ساندوني في مصابي".