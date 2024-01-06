الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لطيفة التونسية في أول تعليق من مراسم عزاء والدتها
لطيفة التونسية في أول تعليق من مراسم عزاء والدتها
A-
A+

لطيفة التونسية في أول تعليق من مراسم عزاء والدتها

فن

2024-01-06 | 03:16
لطيفة التونسية في أول تعليق من مراسم عزاء والدتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لطيفة التونسية في أول تعليق من مراسم عزاء والدتها

أقامت الفنانة لطيفة التونسية مساء يوم أمس الجمعة في العاصمة تونس، مراسم عزاء لوالدتها التي رحلت يوم الاثنين الماضي، بحضور النجوم .

وفي التفاصيل، حضر مراسم العزاء مجموعة من نجوم الغناء والتمثيل في تونس، من بينهم: الفة بن رمضان، وغازي العيادي، ونور شيبة، وأمل علوان، وأسامة فرحات، ومحمد علي النهدي، و الفنان أحمد الرباعي ابن شقيق صابر الرباعي.

وقدمت لطيفة شكرها لعائلاتها وجيرانها وزملائها، ولكل من وقف إلى جانبها في هذا المصاب الجلل، كما قدمت شكرها لجميع من سهل لها اجراءات نقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وقالت: "أقدم شكري لكل من ساعدني في تسهيل اجراءات نقل جثمان والدتي، كما أشكر جميع الاصدقاء والزملاء الفنانين من كل الدول العربية الذين ساندوني في مصابي".

 

اقرأ ايضا في فن

نجم شهير يعلن صابته بسرطان في الدماغ
09:06

نجم شهير يعلن صابته بسرطان في الدماغ

أعلن المغني العالمي مايكل بولتون إصابته بسرطان الدماغ، مما تطلب منه الخضوع لجراحة عاجلة.

09:06

نجم شهير يعلن صابته بسرطان في الدماغ

أعلن المغني العالمي مايكل بولتون إصابته بسرطان الدماغ، مما تطلب منه الخضوع لجراحة عاجلة.

لقطات رومانسية بين رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم في احدث ظهور لهما بعد اعلان حملها
08:38

لقطات رومانسية بين رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم في احدث ظهور لهما بعد اعلان حملها

تداول رواد موافع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة رومانسية للفنانة العراقية رحمة رياض جمعتها بزوجها الفنان العراقي الكسندر علوم في احدث ظهور لهما وذلك بعد اعلان حملها.

08:38

لقطات رومانسية بين رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم في احدث ظهور لهما بعد اعلان حملها

تداول رواد موافع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة رومانسية للفنانة العراقية رحمة رياض جمعتها بزوجها الفنان العراقي الكسندر علوم في احدث ظهور لهما وذلك بعد اعلان حملها.

تقلا شمعون ضيفة كتاب الشهرة الليلة في حوار تخطى التوقعات
07:21

تقلا شمعون ضيفة كتاب الشهرة الليلة في حوار تخطى التوقعات


تحل الفنانة اللبنانية القديرة تقلا شمعون ضيفة على برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي علي ياسين الليلة.

07:21

تقلا شمعون ضيفة كتاب الشهرة الليلة في حوار تخطى التوقعات


تحل الفنانة اللبنانية القديرة تقلا شمعون ضيفة على برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي علي ياسين الليلة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024