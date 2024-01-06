تعرض إعلامي شهير لوعكة صحية وباسم يوسف ينقذ حياته

وفي التفاصل، روى عمرو أديب تفاصيل الواقعة، في برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر"، قائلاً "عماد أديب شارك في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، وكان يدير جلسة طرح فيها سؤالا قال فيه إنه قد يتعرض لأزمة قلبية إن لم يعرف الإجابة"، مضيفاً "بعد هذه الجملة تعرض أخي لشبه أزمة قلبية".

وبعد انتهاء جلسة الحوار بدقائق، تبادل عماد الدين أديب الأحاديث مع الكوميدي باسم يوسف، الذي لاحظ بوادر أزمة قلبية عليه حيث كان يتصبب عرقاً، فطلب -كونه طبيباً وجراح قلب سابقاً- نقله إلى المستشفى بشكل فوري، وتم ذلك خلال دقائق.