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تعرض إعلامي شهير لوعكة صحية وباسم يوسف ينقذ حياته
تعرض إعلامي شهير لوعكة صحية وباسم يوسف ينقذ حياته
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تعرض إعلامي شهير لوعكة صحية وباسم يوسف ينقذ حياته

فن

2024-01-06 | 04:22
تعرض إعلامي شهير لوعكة صحية وباسم يوسف ينقذ حياته
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Aljadeed
تعرض إعلامي شهير لوعكة صحية وباسم يوسف ينقذ حياته

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، أن شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب تعرض لوعكة صحية أدت إلى توقف نبض قلبه لمدة دقيقة كاملة خلال مشاركته في أحد المؤتمرات بدولة الإمارات، مشيرا إلى أن الكوميدي باسم يوسف تدخل بعمل إسعافات أولية له لإنقاذ حياته.

 وفي التفاصل، روى عمرو أديب تفاصيل الواقعة، في برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر"، قائلاً "عماد أديب شارك في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي، وكان يدير جلسة طرح فيها سؤالا قال فيه إنه قد يتعرض لأزمة قلبية إن لم يعرف الإجابة"، مضيفاً "بعد هذه الجملة تعرض أخي لشبه أزمة قلبية".

وبعد انتهاء جلسة الحوار بدقائق، تبادل عماد الدين أديب الأحاديث مع الكوميدي باسم يوسف، الذي لاحظ بوادر أزمة قلبية عليه حيث كان يتصبب عرقاً، فطلب -كونه طبيباً وجراح قلب سابقاً- نقله إلى المستشفى بشكل فوري، وتم ذلك خلال دقائق.


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