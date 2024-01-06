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هيفاء وهبي تفقد اعصابها بسبب ما فعله معجب خلال تواجدها على المسرح والجمهور: عيب!
هيفاء وهبي تفقد اعصابها بسبب ما فعله معجب خلال تواجدها على المسرح والجمهور: عيب!
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هيفاء وهبي تفقد اعصابها بسبب ما فعله معجب خلال تواجدها على المسرح والجمهور: عيب!

فن

2024-01-06 | 04:30
هيفاء وهبي تفقد اعصابها بسبب ما فعله معجب خلال تواجدها على المسرح والجمهور: عيب!
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Aljadeed
هيفاء وهبي تفقد اعصابها بسبب ما فعله معجب خلال تواجدها على المسرح والجمهور: عيب!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة اليوم، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بموقف اثار التساؤلات، وذلك خلال احيائها حفلة رأس السنة في بيروت.

وفي الفيديو، تظهر هيفاء و هي تغني على المسرح، حين قام احد الحاضرين خلفها بإمساك يدها وشدها بقوة، الا ان هيفاء استدركت الامر بسرعة فما كان منها الا ان قامت بسحب يدها سريعا وبقوة وبدا عليها الانزعاج وكأنها كادت تضربه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة مع الفيديو، منهم من رأى من تصرف الشاب غير مقبول ومنهم من برر له تصرفه بحجة حبه لـ هيفاء وهبي ورغبته بالتعبير لها، اذ جاء في بعض التعليقات:"يعني مدموجة بالغُنا ومركزه وهو قاعد بشد قيها رح يوقعها شو بدكم تعمل يعني تنزل لحضنه لينبسط".

و: "لك مو عيب على كرامته يحط نفسه بهيك موقف هاد مو محبة أبدا هاد أسمه تعبير غرائزي بحت".

و: "الفيديو منقوص ركز....بدو يوصل او يخبر هيفا بشي انتبه على حركت ايده بعدين...بس هيفا اكيد صعب تستوعب كل القصص على المسرح بس هاد مابيعني أنو طريقتو غلط".

 

 

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