نجم شهير يعلن اصابته بسرطان في الدماغ
أعلن المغني العالمي مايكل بولتون إصابته بسرطان الدماغ، مما تطلب منه الخضوع لجراحة عاجلة.
وفي التفاصيل، كتب النجم البالغ من العمر 70 عاما على صفحته عبر منصات التواصل أمس الجمعة، عن صحته وقال: "أريد أن أبدأ بتمنياتي للجميع بعام جديد سعيد وصحي للغاية"، مضيفاً "أريد أيضًا أن أشارككم أن عام 2023 انتهى بي الأمر إلى مواجهة بعض التحديات غير المتوقعة".
كما قال: "قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة، تم اكتشاف إصابتي بورم في المخ، الأمر الذي يتطلب جراحة فورية".
ثم تابع المغني الحائز على جائزة غرامي: "بفضل فريقي الطبي الرائع، كانت الجراحة ناجحة.. أنا الآن أتعافى في المنزل وعائلتي تدعمني بالحب والاهتمام".