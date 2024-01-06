نجم شهير يعلن اصابته بسرطان في الدماغ

وفي التفاصيل، كتب النجم البالغ من العمر 70 عاما على صفحته عبر منصات التواصل أمس الجمعة، عن صحته وقال: "أريد أن أبدأ بتمنياتي للجميع بعام جديد سعيد وصحي للغاية"، مضيفاً "أريد أيضًا أن أشارككم أن عام 2023 انتهى بي الأمر إلى مواجهة بعض التحديات غير المتوقعة".



كما قال: "قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة، تم اكتشاف إصابتي بورم في المخ، الأمر الذي يتطلب جراحة فورية".



ثم تابع المغني الحائز على جائزة غرامي: "بفضل فريقي الطبي الرائع، كانت الجراحة ناجحة.. أنا الآن أتعافى في المنزل وعائلتي تدعمني بالحب والاهتمام".