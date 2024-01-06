الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم شهير يعلن اصابته بسرطان في الدماغ
نجم شهير يعلن اصابته بسرطان في الدماغ
A-
A+

نجم شهير يعلن اصابته بسرطان في الدماغ

فن

2024-01-06 | 09:06
نجم شهير يعلن اصابته بسرطان في الدماغ
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجم شهير يعلن اصابته بسرطان في الدماغ

أعلن المغني العالمي مايكل بولتون إصابته بسرطان الدماغ، مما تطلب منه الخضوع لجراحة عاجلة.

وفي التفاصيل، كتب النجم البالغ من العمر 70 عاما على صفحته عبر منصات التواصل أمس الجمعة، عن صحته وقال: "أريد أن أبدأ بتمنياتي للجميع بعام جديد سعيد وصحي للغاية"، مضيفاً "أريد أيضًا أن أشارككم أن عام 2023 انتهى بي الأمر إلى مواجهة بعض التحديات غير المتوقعة".

كما قال: "قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة، تم اكتشاف إصابتي بورم في المخ، الأمر الذي يتطلب جراحة فورية".

ثم تابع المغني الحائز على جائزة غرامي: "بفضل فريقي الطبي الرائع، كانت الجراحة ناجحة.. أنا الآن أتعافى في المنزل وعائلتي تدعمني بالحب والاهتمام".

اقرأ ايضا في فن

تقلا شمعون ترد على تصريح نيكول سابا انها النجمة الاولى بمصر: تغيرت اللعبة وما عادت موجودة!
15:00

تقلا شمعون ترد على تصريح نيكول سابا انها النجمة الاولى بمصر: تغيرت اللعبة وما عادت موجودة!

ردت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون على تصريح الممثلة نيكول سابا بانها النجمة الاولى بمصر، خلال هذه الحلقة من برنامج كتاب الشهرة.

15:00

تقلا شمعون ترد على تصريح نيكول سابا انها النجمة الاولى بمصر: تغيرت اللعبة وما عادت موجودة!

ردت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون على تصريح الممثلة نيكول سابا بانها النجمة الاولى بمصر، خلال هذه الحلقة من برنامج كتاب الشهرة.

تقلا شمعون تتحدث عن تعرضها لـ"الاستغلال الجسدي" بعمر 12 سنة وتروي ما حصل مع والدها: خلصته من الموت
14:00

تقلا شمعون تتحدث عن تعرضها لـ"الاستغلال الجسدي" بعمر 12 سنة وتروي ما حصل مع والدها: خلصته من الموت

تحدثت النجمة اللبنانية تقلا شمعون في هذه الحلقة من "كتاب الشهرة" عن طفولتها وتربيتها في منزل متدين بفضل والدها رجل الدين، مؤكدة بحسب ايمانها بأن يسوع هو ابن الله وعلاقتهما مثل الحبيب مع حبيبته، رافضة الاعلان عن عمرها الحقيقي على الهواء.

14:00

تقلا شمعون تتحدث عن تعرضها لـ"الاستغلال الجسدي" بعمر 12 سنة وتروي ما حصل مع والدها: خلصته من الموت

تحدثت النجمة اللبنانية تقلا شمعون في هذه الحلقة من "كتاب الشهرة" عن طفولتها وتربيتها في منزل متدين بفضل والدها رجل الدين، مؤكدة بحسب ايمانها بأن يسوع هو ابن الله وعلاقتهما مثل الحبيب مع حبيبته، رافضة الاعلان عن عمرها الحقيقي على الهواء.

تقلا شمعون وأسرار لأول مرة تعلنها في أصدق حوار: أؤمن بأن يسوع هو ابن الله وهذا ردي على باميلا الكيك
13:40

تقلا شمعون وأسرار لأول مرة تعلنها في أصدق حوار: أؤمن بأن يسوع هو ابن الله وهذا ردي على باميلا الكيك

تحل النجمة اللبنانية تقلا شمعون ضيفة على برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع على قناة الجديد، والذي يقدمه الاعلامي اللبناني علي ياسين اسبوعيا كل يوم سبت.

13:40

تقلا شمعون وأسرار لأول مرة تعلنها في أصدق حوار: أؤمن بأن يسوع هو ابن الله وهذا ردي على باميلا الكيك

تحل النجمة اللبنانية تقلا شمعون ضيفة على برنامج كتاب الشهرة بموسمه الرابع على قناة الجديد، والذي يقدمه الاعلامي اللبناني علي ياسين اسبوعيا كل يوم سبت.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024