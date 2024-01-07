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فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل مؤثرة عن مقتل والدها: شعرت بنار في قلبي
فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل مؤثرة عن مقتل والدها: شعرت بنار في قلبي
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فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل مؤثرة عن مقتل والدها: شعرت بنار في قلبي

فن

2024-01-07 | 02:53
فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل مؤثرة عن مقتل والدها: شعرت بنار في قلبي
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Aljadeed
فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل مؤثرة عن مقتل والدها: شعرت بنار في قلبي

كشفت الممثلة اللبنانية دارين حمزة سبب غيابها عن العالم الفني منذ سنوات، كما تطرقت للمرة الأولى إلى تفاصيل صادمة متعلقة بمقتل والدها قبل عشر سنوات تقريبا.

وفي التفاصيل، قالت دارين حمزة إن ما حدث لوالدها أشبه بالأفلام وليس الحقيقة، مشيرة إلى أنها وبعد الانتهاء من التصوير كانت تنوي الذهاب إلى منزل والدها فاتصلت بها زوجة أخيها وأخبرتها بأن والدها توفي فانهارت بالبكاء.

وتابعت الممثلة اللبنانية خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، أنها عادت واتصلت بأخيها حتى تفهم ما حدث؛ لأنها كانت تعتقد بأن والدها البالغ من العمر 77 عاما فارق الحياة إثر سكتة قلبية خلال النوم أو ما شابه ذلك، فقال لها شقيقها بأنه في مخفر الشرطة وطلب منها أن تخبر والدتهما بما حدث، فاستغربت بأن والدها ليس بالمنزل.

وأضافت: "أخي قال لي إن أبي منذ أمس اختفى واتصلنا مرات عديدة وسألنا عنه كل المستشفيات دون الحصول على معلومة، فعثر عليه الجيش مقتولا ذبحا بالسكين بعد سرقة سيارته وهاتفه".

وأوضحت الممثلة اللبننانية دارين حمزة: "شعرت بألم ونار في قلبي وعرفنا مين القاتل وتحاكم ولكن خلص راح الغالي، وتبين أن والدي قتل بهدف السرقة ولم يكن بحوزته مبلغا ماليا كبيرا". 

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