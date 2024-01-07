أيتن عامر في أول تعليق على إطلالتها "المثيرة للجدل": مفيش حاجه مثيرة

وفي التفاصيل، كشفت أيتن أن الفستان الذي ارتدته قديم ولم تتوقع أن يثير كل هذه البلبلة بين متابعيها عبر السوشال ميديا.

وتابعت في تصريحات لبرنامج "سينماتك": "مش حاسة إن الفستان مثير للجدل بالشكل ده، وده كان فوتو سيشن قديم وكنت ناسياه، ومفيش حاجه مثيرة للجدل أو تستحق هذه الأزمة".