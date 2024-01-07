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أيتن عامر في أول تعليق على إطلالتها &quot;المثيرة للجدل&quot;: مفيش حاجه مثيرة
أيتن عامر في أول تعليق على إطلالتها "المثيرة للجدل": مفيش حاجه مثيرة
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أيتن عامر في أول تعليق على إطلالتها "المثيرة للجدل": مفيش حاجه مثيرة

فن

2024-01-07 | 03:09
أيتن عامر في أول تعليق على إطلالتها "المثيرة للجدل": مفيش حاجه مثيرة
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Aljadeed
أيتن عامر في أول تعليق على إطلالتها "المثيرة للجدل": مفيش حاجه مثيرة

خرجت الفنانة المصرية أيتن عامر عن صمتها وعلقت على الجدل الذي صاحب إطلالتها التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع العام الحالي، وظهرت فيها بفستان أحمر ضيق.

وفي التفاصيل، كشفت أيتن أن الفستان الذي ارتدته قديم ولم تتوقع أن يثير كل هذه البلبلة بين متابعيها عبر السوشال ميديا.

وتابعت في تصريحات لبرنامج "سينماتك": "مش حاسة إن الفستان مثير للجدل بالشكل ده، وده كان فوتو سيشن قديم وكنت ناسياه، ومفيش حاجه مثيرة للجدل أو تستحق هذه الأزمة".

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