زواج ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني واطلالتها حديث الجمهور.. تعرفوا على هوية العريس

وفي التفاصيل، شاركت رينا شيباني متابعيها على انستغرام بلقطات من حفل الزفاف حيث تالقت بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وجاء التصميم مختلفاً باللون البيج كبديل عن الأبيض، وتميّز بتصميمه الخفيف والسهل في الحركة.

وحرصت رينا على اختيار الفستان الناعم بتفاصيله الفخمة وبدت فيه كالأميرات من خلال تصميم القبة العالية المطرزة بالكامل بالاحجار والكريستالات بحركة هندسية مبدعة تمتد على الأكمام الطويلة ومنطقة الصدر، مع سيطرة صيحة الكورسيه من الأعلى، لينسدل الثوب ويتسع من الأسفل ليصل الى حدود الأرض مع خيطان متلألئة من الباييت وحبيبات الكريستال اللامعة، واعتمدت مكياجا ناعما.