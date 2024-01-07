باسم مغنية يثير الجدل بتصريحه عن تيم حسن : سبب شهرته هو لبنان

وفي التفاصيل، قال باسم، في مقابلة ضمن برنامج "عندي سؤال" ان سبب شهرة تيم حسن هي لبنان مشيرا الى انه كان فناناً ولكن بعد مشاركته في الدراما المشتركة التي تم تصويرها في لبنان أصبح نجماً كبيراً.

وتابع باسم أن تيم ذكي في اختياراته لأعماله لكن قبل الدراما المشتركة كان لديه شعبية وبعد هذا النوع من الدراما أصبحت شعبيته أكبر.

وأضاف مغنية أنه كان سعيداً جداً في تجربته الفنية مع الممثل السوري باسل خياط، وأنّ كان بينهما انسجاماً كبيراً، معتبراً أنّ تاريخه الفني أكبر من تاريخ باسل خياط، لكن شهرة خياط العربية أكبر من شهرته.