أول ظهور لـ وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة يدمي قلوب.. ما نشره قبل وفاته عن والده مؤثر

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة لحظة وداع الصحفي وائل دحدوح نجله البكر حمزة الدحدوح.
وقال مراسل الجزيرة إن العدو الإسرائيلي استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين غربي خان يونس خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة التي نزح إليها مدنيون جراء الاعتداء الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.
وكان قد نشر الراحل حمزة الدحدوح على حسابه الرسمي عبر انستغرام صورة لوالده أثناء تغطيته في القطاع وعلق: "انك الصابر المحتسب يا ابي، فلا تياس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين ان الله سيجزيك خيرا لما صبرت".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Hamza Wael (@hamza_w_dahdooh)
تمت مشاركة منشور بواسطة Hamza Wael (@hamza_w_dahdooh)
لا يزال خبر استهداف نجل مراسل قناة الجزيرة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح حمزة في اعتداء إسرائيلي اليوم، يتصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد استهداف العدو صحفيين غرب خان يونس جنوبي القطاع.
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