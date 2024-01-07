احالة هاني شاكر الى المحكمة بسبب منشور.. اليكم ما حصل

وبحسب المعلومات، تقدم محمد عثمان ببلاغ للنائب العام ضد هاني شاكر على خلفية كتابة الأخير منشور عبر حسابه الرسمي، تعليقاً على المكالمة المسربة بين أحمد دياب ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مدعيا ان المنشور يتضمن ألفاظ وعبارات تحمل السب والقذف والتسبب في إزعاج رئيس رابطة الأندية.

وكان شاكر قد دعم رئيس نادي الزمالك السابق بعد أزمة المكالمة المسربة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وكتب: "أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة".

وتابع: " طريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وأفريقيا والدول العربية”.

واضاف الفنان المصري: "أعتقد الآن عرفتم لماذا مستوى الرياضة متدنٍّ زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومة إذا لم ننتبه؟"وأشار هاني إلى أنه "لا يصح أن مصلحة نادٍ من ضمن الأندية في مصر يكون أهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية".

واختتم قائلاً: "أنا أناشد الدولة المصرية العظيمة، تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر."