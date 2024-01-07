أول تعليق من وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه مبكي: حمزة كان كلي

وفي التفاصيل، قال وائل الدحدوح في أول تعليق بعد وفاة نجله حمزة في تصريح لقناة "الجزيرة": "حمزة فلذة كبدي كان كلي وليس قطعة مني".

وأضاف الوالد بحرقة قلب أن العدو الاسرائيلي يشبع بالحقد ونحن نسكب الدموع، ولكن دموع الكرم والإنسانية وليس الهلع والإهانة كما يتوقعون".

وتابع وائل الدحدوح قائلا: "مستمرون في عملنا على الهواء مباشرة، ولا شيء نخجل منه وولدي كان يعمل ضمن طواقم قناة الجزيرة".

وذكر وائل الدحدوح: "أمضينا الآن نحو ما يقرب من عقدين في هذه المهنة وبعد حمزة مستمرون في العمل، وما يحدث هو ظلم كبير لشعب أعزل ومدني كبير لنا كـصحفيين أيضًا".