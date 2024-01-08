محمد الترك يهاجم طليقته دنيا بطمة ويهددها: سنين مستحمل قرفك انتي وعيلتك

وفي التفاصيل، تحدث محمد الترك في بث مباشر عبر تيك توك عن أزمته مع بطمة وقال “اذا أكرمت اللئيم تمرد ابكي ومثلي على الشعب المغربي ولكن تجيبي اسمي لا، أنا سكتلك بما فيه الكفاية سنتين وتقولي عني اني كنت عميل وجاسوس اللي كان يعمل كدا عيلتك وأولهم اختك”.

وتابع محمد الترك “9 سنين مستحملك بقرفك بسخافتك بوساخة قلبك بتقل دمك انتي وعيلتك وكل الحاجات اللي بتخطر على بال الكفار استحملتهم، بتقولي عني ببيع اخبارك، عندك ايه اخبار عشان ابيعهم؟ انتوا الللي مفاضيح انتي اللي بتفضحي نفسك كنت واقف معاكي بخيرك وبشرك… كم مرة وقعتي كم مرة عملتي مشاكل ومسكتيش والناس كرهتك وكرهتني معاكي”.

وأضاف محمد الترك “:في بيتكم كنتوا بتعيشو على لمبة واحدة عشان التوفير ولما حد كان بيمرض مكنتوش بتجيبوا ليه دوا أنا اللي كنت بجيب وعملت عملية جدتك لعيونها خالك انا اللي عامل عمليته، بناتي حارماني منهم سنة ونص اللي هما مش في بالك أصلا وخالتك اللي تربيهم وانتي بحفلاتك وبتشوفيهم بالشهر مرة بتمثلي ليه انك مظلومة ومقهورة؟