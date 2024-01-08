الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد الترك يهاجم طليقته دنيا بطمة ويهددها: سنين مستحمل قرفك انتي وعيلتك
محمد الترك يهاجم طليقته دنيا بطمة ويهددها: سنين مستحمل قرفك انتي وعيلتك
A-
A+

محمد الترك يهاجم طليقته دنيا بطمة ويهددها: سنين مستحمل قرفك انتي وعيلتك

فن

2024-01-08 | 05:20
محمد الترك يهاجم طليقته دنيا بطمة ويهددها: سنين مستحمل قرفك انتي وعيلتك
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد الترك يهاجم طليقته دنيا بطمة ويهددها: سنين مستحمل قرفك انتي وعيلتك

خرج المنتج البحريني محمد الترك عن صمته ورد على اتهامات طليقته دنيا بطمة التي اتهمته بالتجسس عليها وتسريب أخبارها للأعداء والتورط في المؤامرة ضدها التي ستودي بها للسجن.

وفي التفاصيل، تحدث محمد الترك في بث مباشر عبر تيك توك عن أزمته مع بطمة وقال “اذا أكرمت اللئيم تمرد ابكي ومثلي على الشعب المغربي ولكن تجيبي اسمي لا، أنا سكتلك بما فيه الكفاية سنتين وتقولي عني اني كنت عميل وجاسوس اللي كان يعمل كدا عيلتك وأولهم اختك”.

وتابع محمد الترك “9 سنين مستحملك بقرفك بسخافتك بوساخة قلبك بتقل دمك انتي وعيلتك وكل الحاجات اللي بتخطر على بال الكفار استحملتهم، بتقولي عني ببيع اخبارك، عندك ايه اخبار عشان ابيعهم؟ انتوا الللي مفاضيح انتي اللي بتفضحي نفسك كنت واقف معاكي بخيرك وبشرك… كم مرة وقعتي كم مرة عملتي مشاكل ومسكتيش والناس كرهتك وكرهتني معاكي”.

وأضاف محمد الترك “:في بيتكم كنتوا بتعيشو على لمبة واحدة عشان التوفير ولما حد كان بيمرض مكنتوش بتجيبوا ليه دوا أنا اللي كنت بجيب وعملت عملية جدتك لعيونها خالك انا اللي عامل عمليته، بناتي حارماني منهم سنة ونص اللي هما مش في بالك أصلا وخالتك اللي تربيهم وانتي بحفلاتك وبتشوفيهم بالشهر مرة بتمثلي ليه انك مظلومة ومقهورة؟

اقرأ ايضا في فن

سعد لمجرد يدعم دنيا بطمة بعد أزمتها: لله يفرج همك! وهي ترد
09:00

سعد لمجرد يدعم دنيا بطمة بعد أزمتها: لله يفرج همك! وهي ترد

حرص الفنان المغربي سعد لمجرد التزام الصمت بشأن أزمة مواطنته الفنانة دنيا بطمة، إذ حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيراً قراراً بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب "حمزة مون بيبي".

09:00

سعد لمجرد يدعم دنيا بطمة بعد أزمتها: لله يفرج همك! وهي ترد

حرص الفنان المغربي سعد لمجرد التزام الصمت بشأن أزمة مواطنته الفنانة دنيا بطمة، إذ حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيراً قراراً بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب "حمزة مون بيبي".

الكشف عن موعد زفاف هاندا ارتشيل وحبيبها.. تفاصيل إلى العلن
08:29

الكشف عن موعد زفاف هاندا ارتشيل وحبيبها.. تفاصيل إلى العلن

أفادت تقارير فنية تركية عن موعد الزفاف المرتقب للفنانة التركية هاندا أرتشيل ورجل الأعمال هاكان سابانجي وذلك بعد مضي عام على علاقتهما.

08:29

الكشف عن موعد زفاف هاندا ارتشيل وحبيبها.. تفاصيل إلى العلن

أفادت تقارير فنية تركية عن موعد الزفاف المرتقب للفنانة التركية هاندا أرتشيل ورجل الأعمال هاكان سابانجي وذلك بعد مضي عام على علاقتهما.

اربحوا سيارة من "الجديد" بـ دولار واحد فقط.. إليكم التفاصيل
Play
07:24

اربحوا سيارة من "الجديد" بـ دولار واحد فقط.. إليكم التفاصيل

ضمن حملة "خلي عينك عالجديد" التي تقيمها قناة "الجديد" بمناسبة استقبال العام الجديد كل سنة، ستقدّم هذا العام سيارة هدية لرابح واحد فقط.

07:24

اربحوا سيارة من "الجديد" بـ دولار واحد فقط.. إليكم التفاصيل

ضمن حملة "خلي عينك عالجديد" التي تقيمها قناة "الجديد" بمناسبة استقبال العام الجديد كل سنة، ستقدّم هذا العام سيارة هدية لرابح واحد فقط.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024