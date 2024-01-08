جورج وسوف يستذكر ابنه الراحل وديع على طريقته الخاصة.. ما فعله مؤثر

وفي التفاصيل، نشر جورج وسوف عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقاطع من اغنيته "نص عمري"، أظهرت بعض الصور القديمة لابنه وديع في مرحلة الطفولة، إضافة إلى صور تجمعهما، ضمن أجواء الفراق الحزينة.من جهتهم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وأعربوا عن حزنهم الشديد لوفاة نجله جورج وسوف، وسط أمنياتهم أن يمده الله بالصبر والقوة.