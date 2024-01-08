اربحوا سيارة من "الجديد" بـ دولار واحد فقط.. إليكم التفاصيل

ضمن حملة "خلي عينك عالجديد" التي تقيمها قناة "الجديد" بمناسبة استقبال العام الجديد كل سنة، ستقدّم هذا العام سيارة هدية لرابح واحد فقط.

