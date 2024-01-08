اربحوا سيارة من "الجديد" بـ دولار واحد فقط.. إليكم التفاصيل

View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
حرص الفنان المغربي سعد لمجرد التزام الصمت بشأن أزمة مواطنته الفنانة دنيا بطمة، إذ حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيراً قراراً بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب "حمزة مون بيبي".
أفادت تقارير فنية تركية عن موعد الزفاف المرتقب للفنانة التركية هاندا أرتشيل ورجل الأعمال هاكان سابانجي وذلك بعد مضي عام على علاقتهما.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر لزوجة الصحافي حمزة الدحدوح الذي استهدفه العدو الاسرائيلي يوم أمس الاحد مع عددا من الاعلاميين.