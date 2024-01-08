بالفيديو- زوجة الراحل حمزة الدحدوح تنهـار لحظة وداعه: لمين تركتنا يا حبيبي

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A post shared by Nablus.gher (@nablus.gher)
A post shared by Nablus.gher (@nablus.gher)
حرص الفنان المغربي سعد لمجرد التزام الصمت بشأن أزمة مواطنته الفنانة دنيا بطمة، إذ حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيراً قراراً بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب "حمزة مون بيبي".
أفادت تقارير فنية تركية عن موعد الزفاف المرتقب للفنانة التركية هاندا أرتشيل ورجل الأعمال هاكان سابانجي وذلك بعد مضي عام على علاقتهما.
ضمن حملة "خلي عينك عالجديد" التي تقيمها قناة "الجديد" بمناسبة استقبال العام الجديد كل سنة، ستقدّم هذا العام سيارة هدية لرابح واحد فقط.