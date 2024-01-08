بالفيديو- زوجة الراحل حمزة الدحدوح تنهـار لحظة وداعه: لمين تركتنا يا حبيبي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مؤثر لزوجة الصحافي حمزة الدحدوح الذي استهدفه العدو الاسرائيلي يوم أمس الاحد مع عددا من الاعلاميين.