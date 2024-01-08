سعد لمجرد يدعم دنيا بطمة بعد أزمتها: لله يفرج همك! وهي ترد
حرص الفنان المغربي سعد لمجرد التزام الصمت بشأن أزمة مواطنته الفنانة دنيا بطمة، إذ حرص على دعمها ومساندتها بعد إصدار المحكمة أخيراً قراراً بسجنها لمدة عام كامل، بقضية حساب "حمزة مون بيبي".
وشارك لمجرد عبر خاصية "الستوري" في مصنة "إنستغرام"، صورة للمغنية المغربية، أرفقها بتعليق: "أختي دنيا.. الله يفرج همك ويريح بالك ويقوي إيمانك".
وبدورها، ردت دنيا على دعم لمجرد لها من خلال إعادة مشاركة رسالته مرفقة بـ"اللهم أمين أخي العزيز.. أجمعين ويحفظك من شر الحاسدين".