صورة لـ نادين نسيب نجيم برفقة ويل سميث تتصدر

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورة لها برفقة النجم العالمي ويل سميث، في كواليس "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" بدورته الثالثة.



وفي التفاصيل، نشرت نادين الصورة على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها وهي تتحدث مع ويل سميث وتتناقش معه، ما أثار فضول الجمهور وتفاعل بشكل واسع مع تعليقها الذي كتبت فيه: "خمنوا عمّا كنا نتحدث؟".

هذا وكشفت نادين عن فيلمها المفضّل لويل، وقالت في تعليقها على الصورة: "فيلمي المفضل لويل سميث هو "السعي وراء السعادة"... ماذا عنكم؟ أي واحد يعجبكم؟".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، الذين تمنّوا لها المزيد من التألق والوصول الى العالمية بعمل مشترك مع ويل سميث أو غيره، والنجاح في عملها الجديد 2024 الذي سيُعرض ضمن السباق الرمضاني.