فيديو عفوي يجمع ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضي يتصدر

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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
أثار الفنان اللبناني كارلوس عازار الجدل بتصريحاته الاخيرة، حيث عن استيائه الشديد من تغيب الدراما اللبنانية الأصيلة، واعتماد المخرجين والمنتجين اللبنانيين على الأعمال المعربة المأخوذة من الدراما التركية.
أقلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها على صحتها، بعد نشرها صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على "انستغرام"، توثق تعرضها لوعكة صحية.
هاجم سلطان الطرب جورج وسوف، أحد الحاضرين في حفله الذي أقامه مؤخرا في دبي بالامارات العربية المتحدة، بمناسبة رأس السنة، حيث بدت على وسوف علامات الغضب في مقطع فيديو انتشر بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.