جورج وسوف يهاجم احد الحاضرين خلال حفله في دبي: قليل ادب

هاجم سلطان الطرب جورج وسوف، أحد الحاضرين في حفله الذي أقامه مؤخرا في دبي بالامارات العربية المتحدة، بمناسبة رأس السنة، حيث بدت على وسوف علامات الغضب في مقطع فيديو انتشر بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

