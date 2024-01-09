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جورج وسوف يهاجم احد الحاضرين خلال حفله في دبي: قليل ادب
جورج وسوف يهاجم احد الحاضرين خلال حفله في دبي: قليل ادب
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جورج وسوف يهاجم احد الحاضرين خلال حفله في دبي: قليل ادب

فن

2024-01-09 | 07:26
جورج وسوف يهاجم احد الحاضرين خلال حفله في دبي: قليل ادب
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Aljadeed
جورج وسوف يهاجم احد الحاضرين خلال حفله في دبي: قليل ادب

هاجم سلطان الطرب جورج وسوف، أحد الحاضرين في حفله الذي أقامه مؤخرا في دبي بالامارات العربية المتحدة، بمناسبة رأس السنة، حيث بدت على وسوف علامات الغضب في مقطع فيديو انتشر بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، ظهر جورج وسوف في الفيديو وهو يوجه كلاما قاسيا لاحد الأشخاص المتواجدين بين الحضور، اذ قال له: "قليل أدب"، ثم بعد لحظات طالبه بالجلوس وقال له "تفضلوا هالمسطرة".
ولم يُعرف ما فعله الشاب حتى وصل الأمر بـ سلطان الطرب إلى التوجه له بهذا الكلام.

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