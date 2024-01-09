جورج وسوف يهاجم احد الحاضرين خلال حفله في دبي: قليل ادب

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
أثار الفنان اللبناني كارلوس عازار الجدل بتصريحاته الاخيرة، حيث عن استيائه الشديد من تغيب الدراما اللبنانية الأصيلة، واعتماد المخرجين والمنتجين اللبنانيين على الأعمال المعربة المأخوذة من الدراما التركية.
أقلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي جمهورها على صحتها، بعد نشرها صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على "انستغرام"، توثق تعرضها لوعكة صحية.
نفى الفنان السوري غسان مسعود، امتلاكه أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً كل حساب يستخدم اسمه بالمزور، مؤكداً أن لا علاقة له به.