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خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج أحمد جمال.. شاهدوا كيف بدت
خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج أحمد جمال.. شاهدوا كيف بدت
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خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج أحمد جمال.. شاهدوا كيف بدت

فن

2024-01-10 | 04:23
خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج أحمد جمال.. شاهدوا كيف بدت
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Aljadeed
خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج أحمد جمال.. شاهدوا كيف بدت

احتفل الفنان والمنتج هشام جمال بخطوبته من الفنانة ليلى أحمد زاهر، ونشر صورا تجمعهما بالمناسبة السعيدة على حسابه عبر إنستغرام مساء يوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، وعلق جمال على الصور قائلا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.

كما نشر الفنان أحمد زاهر، والد العروس صورًا من المناسبة، وعلق عبر إنستغرام: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين.

 

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