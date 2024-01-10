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كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعيد ميلاد الاميرة كيت ميدلتون ؟
كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعيد ميلاد الاميرة كيت ميدلتون ؟
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كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعيد ميلاد الاميرة كيت ميدلتون ؟

فن

2024-01-10 | 07:53
كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعيد ميلاد الاميرة كيت ميدلتون ؟
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Aljadeed
كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعيد ميلاد الاميرة كيت ميدلتون ؟

احتفلت العائلة المالكة في بريطانيا بعيد ميلاد الأميرة كيت ميدلتون، ونشرت صورة جديدة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعود إلى لحظات خلف الكواليس أثناء حفل تتويج تشارلز ملكًا، العام الماضي.

وفي التفاصيل، بحسب الصورة ظهرت كيت مرتدية عباءة النظام الفيكتوري الملكي بلون أزرق داكن مُزينة بسبائك قرمزية وفضية، وترتدي غطاء رأس مطرزا بخيوط من الكريستال والفضة. كما تبدو مبتسمة تجاه والد زوجها الذي تم تتويجه حديثًا، الملك تشارلز.

والتقطت الصورة داخل قصر باكنغهام بعد التتويج، إذ أظهرت أيضاً دوق ودوقة إدنبره وهما يحتفلان مع الملك الذي يرتدي تاج الدولة الإمبراطوري بعد الحفل التاريخي.

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