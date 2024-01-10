كيف احتفلت العائلة المالكة البريطانية بعيد ميلاد الاميرة كيت ميدلتون ؟

وفي التفاصيل، بحسب الصورة ظهرت كيت مرتدية عباءة النظام الفيكتوري الملكي بلون أزرق داكن مُزينة بسبائك قرمزية وفضية، وترتدي غطاء رأس مطرزا بخيوط من الكريستال والفضة. كما تبدو مبتسمة تجاه والد زوجها الذي تم تتويجه حديثًا، الملك تشارلز.
والتقطت الصورة داخل قصر باكنغهام بعد التتويج، إذ أظهرت أيضاً دوق ودوقة إدنبره وهما يحتفلان مع الملك الذي يرتدي تاج الدولة الإمبراطوري بعد الحفل التاريخي.
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A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)
أعلنت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر، خطوبتها من مواطنها المنتج والفنان هشام جمال، وذلك بعد ان نشرت مجموعة صور عفوية من حفل خطوبتها على حسابها عبر انستغرام.
أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بعد تصرف غريب بها، وذلك بعد أن تخلصت من فيلر الشفاه بعد أن كانت قد ظهرت خلال الفترة الماضية بشفاه منتفخة للغاية.
احتفل الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر بعيد ميلاده، بحضور عدد من الفنانين ابرزهم والده الفنان محمد إسكندر بالإضافة الى فارس كرم ووديع الشيخ وملك فارس وسارة زكريا وغيرهم.