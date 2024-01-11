راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤي بكلمات مؤثرة: نحتفل بك اليوم ودائما

أحدثت الممثلة السورية ديمة قندلفت، ضجة عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرا فيها بروب الاستحمام، الامر الذي عرضها لموجة انتقادات وهجوم حاد من المتابعين.

