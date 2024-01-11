راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤي بكلمات مؤثرة: نحتفل بك اليوم ودائما

وشارك راغب مع متابعبه عبر انستغرام، صورا جمعته بلؤي، وعلق عليها قائلا: "لروحك المذهلة والرجل المتميز الذي أصبحت عليه، عيد ميلاد سعيد حبيبي لؤي. نحتفل بك اليوم ودائما. أحبك."
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A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
اختارت مجلة "فوربس" العالمية، الفنانة اللبنانية إليسا من بين أكثر النساء تأثيراً في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا للعام 2024.
تصدر اسم ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورة جمعتها بوالدتها، في احدث ظهور للاخيرة.
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