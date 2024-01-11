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راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤي بكلمات مؤثرة: نحتفل بك اليوم ودائما
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤي بكلمات مؤثرة: نحتفل بك اليوم ودائما
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راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤي بكلمات مؤثرة: نحتفل بك اليوم ودائما

فن

2024-01-11 | 05:55
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤي بكلمات مؤثرة: نحتفل بك اليوم ودائما
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Aljadeed
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه لؤي بكلمات مؤثرة: نحتفل بك اليوم ودائما

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد ابنه لؤي الـ 23 .

 وشارك راغب مع متابعبه عبر انستغرام، صورا جمعته بلؤي، وعلق عليها قائلا: "لروحك المذهلة والرجل المتميز الذي أصبحت عليه، عيد ميلاد سعيد حبيبي لؤي. نحتفل بك اليوم ودائما. أحبك."

 

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