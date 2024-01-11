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ديمة قندلفت تتعرض للهجوم بعد ظهورها بـ "روب الاستحمام"
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ديمة قندلفت تتعرض للهجوم بعد ظهورها بـ "روب الاستحمام"

فن

2024-01-11 | 07:03
ديمة قندلفت تتعرض للهجوم بعد ظهورها بـ "روب الاستحمام"
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Aljadeed
ديمة قندلفت تتعرض للهجوم بعد ظهورها بـ "روب الاستحمام"

أحدثت الممثلة السورية ديمة قندلفت، ضجة عارمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت على حسابها عبر انستغرام، صورة ظهرا فيها بروب الاستحمام، الامر الذي عرضها لموجة انتقادات وهجوم حاد من المتابعين.

وفي التفاصيل، ظهرت ديمة بروب استحمام باللون الزهري إلى جانب حوض السباحة، حيث ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "اتبعوا أحلامكم الوردية".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لاطلالة ديمة ومعارض لها، اذ اعتبرها البعض في غاية الجمال والاناقة، بينما رأى البعض الاخر ان الصورة جريئة ولا تليق بـ ديمة ومركزها كفنانة وممثلة محبوبة من قبل الكثيرين.

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