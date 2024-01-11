ديمة قندلفت تتعرض للهجوم بعد ظهورها بـ "روب الاستحمام"

وفي التفاصيل، ظهرت ديمة بروب استحمام باللون الزهري إلى جانب حوض السباحة، حيث ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "اتبعوا أحلامكم الوردية".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لاطلالة ديمة ومعارض لها، اذ اعتبرها البعض في غاية الجمال والاناقة، بينما رأى البعض الاخر ان الصورة جريئة ولا تليق بـ ديمة ومركزها كفنانة وممثلة محبوبة من قبل الكثيرين.