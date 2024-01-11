ديمة قندلفت تتعرض للهجوم بعد ظهورها بـ "روب الاستحمام"

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A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
اختارت مجلة "فوربس" العالمية، الفنانة اللبنانية إليسا من بين أكثر النساء تأثيراً في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا للعام 2024.
تصدر اسم ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صورة جمعتها بوالدتها، في احدث ظهور للاخيرة.
شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على حسابه عبر "اكس" مقطع من أغنية "يا القدر" لـ سلطان الطرب جورج وسوف التي كان قد طرحها في التسعينات.