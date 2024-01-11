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اليسا تحقق إنجازا جديدا ضمن فوربس وتعلق: ما عم خبي العمر
اليسا تحقق إنجازا جديدا ضمن فوربس وتعلق: ما عم خبي العمر
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اليسا تحقق إنجازا جديدا ضمن فوربس وتعلق: ما عم خبي العمر

فن

2024-01-11 | 10:23
اليسا تحقق إنجازا جديدا ضمن فوربس وتعلق: ما عم خبي العمر
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Aljadeed
اليسا تحقق إنجازا جديدا ضمن فوربس وتعلق: ما عم خبي العمر

اختارت مجلة "فوربس" العالمية، الفنانة اللبنانية إليسا من بين أكثر النساء تأثيراً في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا للعام 2024.

وفي التفاصيل، فإن إليسا هي الفنانة العربية الوحيدة التي شملتها لائحة 50 over 50 التي صدرت للعام الثالث، وتسلّط الضوء على 50 امرأة من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، أثبتن نجاحهنّ بعد سنّ الـ50.
ونشرت اليسا الخبر على حسابها عبر منصة "اكس"، وهلقت عليه بالقول: "فخورة جدا، والأكيد اني لا اخفي عمري.. شكرا فوربس، يشرفني ان يتم اختياري من الشرق الأوسط، وان صوتي يصل الى العالم".
الجدير ذكره انها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها اليسا قائمة فوربس العالمية، نظراً لنجاحاتها الكبيرة وانتشارها الواسع في العالم العربي.

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